رسالة عبد المهدي المفتوحة الى رئيسي الجمهورية والبرلمان..ماذا جاء فيها؟

2020/04/22 | 00:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، رسالة مفتوحة الى رئيسي الجمهورية والبرلمان واعضاء مجلس النواب، فيما اعتبر ان مطالبة...

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