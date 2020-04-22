هبوط اسعار النفط الصخري.. شبح افلاس يطارد الولايات المتحدة

2020/04/22 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكد أسعار النفط تلتقط أنفاسها أمس الثلاثاء حتى عادت اليوم الأربعاء للهبوط مجددا بعد تسجيل أكبر خسارة يومية في 30 عاما تبلغ 25% أول أمس الاثنين وذلك بفعل تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا وتعثر الاتفاق بين المنتجين في “أوبك+” على تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج.ولا تزال أسواق النفط تلقى بعض الضغوط مع وجود مخاوف […]

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