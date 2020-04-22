جونسون‭ ‬يهاتف‭ ‬ترامب والوفيات‭ ‬تعاود‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬بريطانيا

2020/04/22 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬تبلغ‭ ‬الرابعة‭ ‬والتسعين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراسم لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ قام‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬بأولى‭ ‬خطواته‭ ‬نحو‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬متحدثاً‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬فيما‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬في‭ ‬النقاهة‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬لإصابته‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ وقال‭ ‬بيان‭ ‬لداونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬إن‭ ‬الزعيمين‭ ‬ناقشا‭ ‬أهمية‭ ‬الإجراءات‭ […]

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