2020/04/22 | 01:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الملكة إليزابيث الثانية تبلغ الرابعة والتسعين من دون مراسم لندن- الزمان قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأولى خطواته نحو العودة إلى العمل الثلاثاء متحدثاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر الهاتف فيما ما زال في النقاهة بعد خروجه من المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال بيان لداونينغ ستريت إن الزعيمين ناقشا أهمية الإجراءات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون يهاتف ترامب والوفيات تعاود الارتفاع في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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