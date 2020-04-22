زيتون بعشيقة والأفق الغائب

2020/04/22 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام اشتهرت‭ ‬ناحية‭ ‬بعشيقة‭ ‬ببساتين‭ ‬الزيتون،‭ ‬وبقيت‭ ‬أشجارها‭ ‬معلماً‭ ‬من‭ ‬معالم‭ ‬هذه‭ ‬البلدة‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تستظل‭ ‬بجبل‭ ‬جميل‭ ‬وتنفتح‭ ‬سهولها‭ ‬نحو‭ ‬الموصل‭ .‬وكانت‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬بعيدة‭ ‬تتوافر‭ ‬على‭ ‬معامل‭ ‬لصناعة‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬والصابون‭ ‬المستخرج‭ ‬منه‭ ‬اضافة‭ ‬لبيع‭ ‬الزيتون‭ ‬المكبوس‭ ‬كطرشي‭.‬غير‭ ‬انّ‭ ‬تلك‭ ‬البساتين‭ ‬اصابها‭ ‬الجفاف‭ ‬ونالت‭ ‬منها‭ ‬فترات‭ ‬الحروب‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ […]

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