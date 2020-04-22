بغداد:تفاهمات لترحيل الملفات الصعبة لما بعد الحكومة المؤقتة

2020/04/22 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ نضجت‭ ‬طروحات‭ ‬السياسيين‭ ‬أمس‭ ‬لتسهيل‭ ‬عبور‭ ‬التكليف‭ ‬الوزاري‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬تفاهمات‭ ‬لتأجيل‭ ‬الملفات‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تعثرت‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقة‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواقعي‭ ‬ان‭ ‬تنجزها‭ ‬حكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،فيما‭ ‬لو‭ ‬اجيزت‭ ‬من‭ ‬البرلمان،‭ ‬وفي‭ ‬مدة‭ ‬محدودة‭ .‬لكن‭ ‬الخلافات‭ ‬حول‭ ‬الحقائب‭ ‬والية‭ ‬التسمية‭ ‬لاتزال‭ ‬المشكلة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حسمت‭ ‬آلية‭ ‬التوافق‭ […]

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