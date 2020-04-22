تيم حسن يُعلن خبرا سيئا لجمهوره

2020/04/22 | 01:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الممثل السوري تيم حسن خروج مسلسل “الهيبة” في جزأه الرابع من السباق الرمضاني، وذلك بسبب تأجيل تصوير المشاهد المتبقية بسبب جائحة فيروس كورنا.وكتب تيم على صفحته عبر “انستجرام”:”جبل في قيلولة خارج رمضان..حبايبنا نعلمكم بتوقيت عرض #الهيبة_الرد لاحق و ‎فـور تحديده إن شاء الله و صــحــتكم بــالــدنـيـا”.وكان تيم حسن قد بدأ […]

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