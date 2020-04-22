جمال حمدان: بين تياري الخصوصية الثقافية والتنميط الثقافي - حاتم الجوهرى

2020/04/22 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_الجوهرى هل لـ "جمال حمدان" علاقة بعالم ما بعد كورونا،وما بعد "المسألة الأوربية"!حلت علينا الذكرى الـ"27" لوفاة جمال حمدان التي مرت يوم الجمعة الماضي الموافق الـ"17" من هذا الشهر، لتطرح عدة إشكاليات ملحة وضرورية ومفصلية للغاية على مائدة الثقافة المصرية ومستقبلها، في فترة عالم ما بعد كورونا وتجاوز تناقضات "المسألة الأوربية"، والبحث في مجال صعود عدة دول مرشحة لواجهة النظام العالمي الجديد، في ظل أ......

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