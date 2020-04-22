خامنئي: لا إفطار في رمضان رغم تفشي كورونا

2020/04/22 | 01:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله “علي خامنئي” ، إن تفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، لا يحول دون صيام غير المصابين خلال شهر رمضان.ونقلت وكالة “فارس” عن “خامنئي”، قوله إنه “لا يجوز ترك صيام شهر رمضان المبارك، إلا أن يظن الشخص ظنا عقلانيا بأن الصيام يؤدي إلى مرضه أو تشديد المرض […]

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