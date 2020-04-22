2020/04/22 | 01:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المذيع بقناة الجزيرة “زين العابدين توفيق” إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه تخلص من أعراض الفيروس.وطمأن “توفيق” زملاءه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه بصحة جيدة ومعنوياته عالية حتى التأكد من معافاته تماما من هذا المرض.وقال “توفيق” إنه يفتقد أولاده جدا في هذه الفترة من إقامته بالحجر الصحي، مضيفا: “صحيح أنني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مذيع قناة الجزيرة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مذيع قناة الجزيرة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).