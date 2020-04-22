2020/04/22 | 01:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي -12- بعد وقت لا أستطيع تحديده وانا في مكاني قرب سوق الصفافير سمعت أصوات عراك وناسا يركضون خلف رجل يحمل قطعة قماش سوداء وكل واحد يحاول الحصول على جزء منها، وكانت تلك العباءة النسائية التي حاول نوري السعيد التخفي بها قبل مقتله.حامل العباءة كنت أعرفه فهو عامل كردي أو تركماني ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكريات عن الشارع وأشيائه) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكريات عن الشارع وأشيائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).