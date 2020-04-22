القوى الشيعية تتخلى عن شرط المستقلين في حكومة الكاظمي وتصف تجربتهم بـ”الفاشلة”

2020/04/22 | 01:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضلت اختيار وزراء تدعمهم الكتل السياسية بغداد- وعد الشمري:تخلّتْ القوى الشيعية عن زجّ المستقلين في حكومة مصطفى الكاظمي، ووصفت تجربتهم بالفاشلة، وفيما أكدت استمرار التباحث حول الوزراء لضمان مرورهم في مجلس النواب، شكّت من ضغوط تمارسهـا الكتل السنيّة والكردية للحصول علـى مــا تعـدّه استحقاقهـا الانتخابــي.وقال النائب عن تيار الحكمة عباس صروط في تصريح إلى “الصباح ...

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