أمانة مجلس الوزراء تنفي تغيير نظام الرواتب الحالي

2020/04/22 | 01:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد:نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الانباء المتداولة عن تغيير نظام الرواتب الحالي بعد الهبوط الحاد في اسعار النفط.وقالت الامانة العامة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنها تنفي “التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين”.ودعت أمانة مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام والمواقع ...

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