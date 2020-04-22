اتحاد الرماية يحدد موعداً جديداً لاجتماعه غير العادي

2020/04/22 | 01:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العراقي المركزي للرماية، الموعد النهائي لاجتماعه غير العادي بعد تأجيله اكثر من مرة بسبب الظروف الراهنة.وذكر الاتحاد في بيان تلقته “العهد نيوز” انه “تماشيًا مع الظرف الراهن وبعدَ أن أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس “كورونا” في العراق، رفع حظر التجوال المفروض منذ أكثر من شهر، في فترة النهار […]

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