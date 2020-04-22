ترامب: ندعو مجلس النواب لإقرار حزمة المساعدات الجديدة

2020/04/22 | 01:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجلس النواب الأمريكي لإقرار حزمة المساعدات الجديدة، لافتا إلى أن 20 ولاية بدأت في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الإغلاق الاقتصادي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر توجيهات بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تدريجيا، مشيرا إلى أن بعض الولايات قد تفتح بحلول 1 مايو المقبل، وأن كل ولاية ستتمكن من الشروع في فتح الاقتصاد بعد تسجيل تراجع بعدد إصابات كورونا يستمر لما لا يقل عن 14 يوما متتاليا.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة.



أصدرت تعليماتي إلى وزير الطاقة ووزير الخزانة لصوغ خطة ستتيح أموالا حتى تكون هذه الشركات والوظائف المهمة جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل".

وهوى سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت للتسليم في يونيو المقبل، لأقل مستوى في عقدين، الثلاثاء، بعد يوم من تحول التعاملات الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو المقبل سلبا لأول مرة في التاريخ مع تهاوي الطلب بسبب أزمة كورونا.

وتفاقمت خسائر عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو، اليوم الثلاثاء، وهوت 52 بالمئة، حيث وصل سعر البرميل 9.74 دولار.

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