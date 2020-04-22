2020/04/22 | 01:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خارجية العراق: تسيير رحلتين استثنائيتين لإعادة 307 عراقيين عالقين في إيران وعُمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 01:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارجية العراق: تسيير رحلتين استثنائيتين لإعادة 307 عراقيين عالقين في إيران وعُمان) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خارجية العراق: تسيير رحلتين استثنائيتين لإعادة 307 عراقيين عالقين في إيران وعُمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).