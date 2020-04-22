قانوني يكشف لـ”العهد نيوز” مصير الموظفين في مكاتب المفتشين العموميين

2020/04/22 | 01:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير في الشان القانوني علي التميمي، عن مصير الموظفين في مكاتب المفتشين العموميين الذي صوت البرلمان على حلهم.وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، انه “بعد صدور قانون الادعاء العام ٤٩ وتم حل مكاتب المفتشين العموميين وتوزع الموظفين العاملين في هذه المكاتب بحيث ان قسم منهم بقوا بذات الوزارة وقسم آخر لم […]

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