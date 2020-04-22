فوائد الصيام ضد فيروس كورونا

2020/04/22 | 02:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوائد عديدة للجسم يمكن أن يستفيد منها بسبب الصيام، ليس من ضمنها فقط تقليل الوزن وحرق الدهون.وبحسب موقع “ميديك إنفو”، يحد الصيام من مقاومة الجسم للأنسولين ويعزز من التحكم في نسبة السكر بالدم، كما يقاوم الالتهابات.أيضا صحة القلب يتم تعزيزها بفضل الصيام عن طريق تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم.[…]

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