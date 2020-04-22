للمرة الأولى تاريخا .. بائعو النفط يدفعون للمشترين

2020/04/22 | 02:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوى سعر برميل النفط الأمريكي ، إلى أقل من صفر دولار للمرة الأولى في التاريخ.وللمرة الأولى في التاريخ سيضطر البائعون للدفع للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط.وهوت اسعار النفط الاميركي لارقام تاريخية.في الاثناء تم تداول عقود خام “برنت”، بحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، عند 26.43 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 5.88% عن […]

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