ترامب يعلن تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوما

2020/04/22 | 02:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوما.

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