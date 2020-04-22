مجلس الشيوخ يوافق على تشريع لدعم الاقتصاد الأمريكي

2020/04/22 | 02:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على تشريع جديد لدعم الاقتصاد لحمايته من تأثير فيروس كورونا بحوالي 500 مليار دولار.

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