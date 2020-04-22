شاهد : الحرس الثوري : طورنا جهازا يكشف كورونا عن بعد 100 متر!

2020/04/22 | 03:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تصنيع جهاز يستطيع الكشف عن فيروس كورونا عن بعد، خلال 5 ثوانٍ وفي نطاق 100 متر.وأطلق على المنظومة الجديدة اسم “مستعان”.وقال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري خلال الكشف عن الجهاز، إنه “لا يقوم بأي تواصل جسدي مع المرضى، ولا يتطلب إجراء اختبار دم”.يكون جهاز التشخيص عن […]

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