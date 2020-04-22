محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع الزعيم

2020/04/22 | 03:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحب الفنان عادل إمام، ويحترمه وإن له مكانة لديه، ولكن اجتماعهما في عمل فني واحد أمر صعب.وأكد في تصريحاته لصحيفة “الجمهورية” أنه يتمنى أن يمثل أمامه ولو مشهد ضيف شرف قائلا: “بعد مسلسل الأسطورة كلمت محمد إمام وقولته متحرمنيش أنه يبقى في تاريخي وقفت مشهد حتى واحد قدام […]

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