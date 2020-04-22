حنان تُرك تتصدر التريند بسبب تغريدة عن الحجاب

2020/04/22 | 03:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد غيابها عن الساحة الفنية واعتزالها، تصدرت حنان ترك التريند في تويتر وجوجل بسبب تعليق نُسب لها.وبحسب الصورة التي انتشرت تظهر بها حنان مُحجبة، مُرفقةً الصورة بتعليق: “كم تمنيت لو حذفوا جميع أفلامي التي كنت فيها بلا حجاب… الحمد لله الذي هدانا”.وبالبحث عن حقيقة التغريدة في حسابها الموثق عبر “تويتر”، لا تجد […]

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