لاعب برشلونة المعار على رادار توتنهام

2020/04/22 | 04:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الناديين المهتمين بضم اللاعب البرازيلي آرثر ميلو نجم خط وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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