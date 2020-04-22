العالم على شفا كارثة إنسانية

2020/04/22 | 04:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مدير برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي من “كارثة إنسانية عالمية” مع ترجيح أن يتضاعف عدد الأشخاص المعرضين للمجاعة في عام 2020 بسبب كوفيد-19.وحذر البرنامج التابع للأمم المتحدة والذي ساهم أيضا في تقرير نشر، الثلاثاء، عن الأزمات الغذائية، من أن “عدد من يعانون من الجوع الشديد يمكن أن يتضاعف بسبب الجائحة ليصل […]

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