العراق: رحلتين استثنائيتين لإعادة العالقين في طهران ومسقط

2020/04/22 | 04:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء الثلاثاء، أن رحلتين استثنائيتين غادرتا كلا من طهران ومسقط إلى بغداد لإعادة أكثر من 300 عراقي علقوا في إيران وسلطن...

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