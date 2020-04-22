رضوى شربيني تودع جمهورها بالدموع

2020/04/22 | 05:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بالدموع، وبدت متأثرة أثناء وداع فريق برنامج “هي وبس” في آخر حلقات الموسم الرابع منه، ووجهت الشكر لكل من ساهم في نجاحه.واعترفت رضوى أنها في بعض الأحيان كانت ترى ردود فعلها مبالغ فيها، ونظرا لعدم تركيزها كان يعلو صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها لاحقا.وأضافت: “ببقى كأن […]

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