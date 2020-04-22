9 قتلى بجريمة غامضة في لبنان

2020/04/22 | 06:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت جريمة غامضة ومروّعة في بلدة بعقلين في منطقة الشوف، جنوب شرق العاصمة اللبنانية بيروت، قُتل فيها 9 أشخاص بينهم 3 لبنانيين و5 سوريين.وعُثر على القتلى في منطقة حرجية وعلى جثثهم آثار طلقات نارية، وقد توزّعت جثث الضحايا في مناطق مختلفة، إذ وجد 4 قتلى من عائلة واحدة في بناء قيد الإنشاء، وعثر على […]

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