1060 عملية أمنية للحشد والقوات الامنية منذ بداية 2020

2020/04/22 | 06:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الاعلام الامني الثلاثاء، عن حصيلة العمليات التي تم تنفيذها من قبل الحشد الشعبي و القوات الامنية خلال الاشهر الثلاثة الماضية....

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