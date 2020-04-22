نادي القوة الجوية العراقية يحتفل بذكرى تأسيسه الـ89

2020/04/22 | 07:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل عشاق كرة القدم في العراق اليوم الاربعاء بالذكرة 89 على تاسيس فريق القوة الجوية (أعرق الاندية العراقية) الذي حقق انجازات كروية كثيرة منذ تأسيسه ...

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