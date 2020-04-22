ما هو أفضل وقت في اليوم لممارسة الرياضة؟

2020/04/22 | 07:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود ممارسة الرياضة بكافة أشكالها، بفوائد صحية عديدة من تحسين صحة القلب وتخفيف الأوجاع والآلام إلى تخفيف التوتر وتعزيز المزاج.كما ان إحدى الفوائد الصحية الرئيسية للتمرين هي تمكينك من النوم بشكل أكثر عمقا وراحة، خاصة في ظل الكثير من القلق والتوتر بشأن أزمة فيروس كورونا، ما قد يضعف عمل النظام المناعي.وبسبب الحجر […]

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