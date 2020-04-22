اثر تخفيض الانتاج.. هل تعمل بغداد على امتصاص فائض النفط؟

2020/04/22 | 08:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تستبعد بغداد ان تتخذ إجراءات إضافية من اجل امتصاص الفائض النفطي، حيث يتوقف ذلك على تطورات السوق العالمية، ومدى التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج....

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