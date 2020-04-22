اعتقال مغني راب داعشي ارتكب جرائم قاسية بالعراق وسوريا

2020/04/22 | 08:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتقلت السلطات الإسبانية الثلاثاء، أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين في أوروبا، وهو مغني الراب السابق وعنصر "داعش" الذي ارتكب جرائم قاسية في العراق وسوري...

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