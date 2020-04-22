كورونا يؤدي بحياة 174 الف شخص حول العالم

2020/04/22 | 08:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 174 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين.كما شُخّصت أكثر من مليونين و525240 إصابة مؤكدة في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.أكثر من 2700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة سجّلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء وفاة أكثر […]

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