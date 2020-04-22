2020/04/22 | 08:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أنّه لا يعرف شيئاً عن صحّة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الذي أفادت تقارير أنه خضع مؤخراً لعملية جراحية وحالته خطرة، مشيراً إلى أنّ “أحدا لم يؤكّد صحّة” هذه التقارير وأنّه يتمنّى أن يكون بخير.وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 “يمكنني فقط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: ربما اتصل بالزعيم الكوري للاطمئنان على صحته وأتمنى أن يكون بخير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: ربما اتصل بالزعيم الكوري للاطمئنان على صحته وأتمنى أن يكون بخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).