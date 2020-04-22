مصادر رسمية: الكاظمي وضع اللمسات الأخيرة على حكومته وسُتعلن الأسبوع المقبل

2020/04/22 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “الصباح” الرسمية، الأربعاء، عن وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية لحكومة المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، مبينة أن التشكيلة سيجري عرضها أمام البرلمان الأسبوع المقبل.ونقلت الصحيفة بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه /المعلومة/، عن النائب سعران الاعاجيبي قوله، إن “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد شارف على الانتهاء من إعداد كابينته […]

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