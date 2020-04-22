سعر خام برنت دون 16 دولارا للبرميل

2020/04/22 | 08:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض سعر عقود برنت الآجلة لشهر يونيو، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 16 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 1999، وفقاً للتداولات.

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