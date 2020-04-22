الرافدين : صرف رواتب موظفي الدولة

2020/04/22 | 08:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، ان فروعه في بغداد والمحافظات مفتوحة لتسلم وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة.

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