العلماء في بريطانيا على وشك البدء باختبار لقاح على البشر هذا الأسبوع

2020/04/22 | 08:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة المتحدة استعدادها لبدء تجارب على الأشخاص للقاح محتمل لفيروس كورونا، وذلك بإجراء اختبارات هذا الأسبوع.وقد أعلن وزير الصحة مات هانوك أن الاختبارات على الأشخاص ستبدأ يوم الخميس، وأنها ستضاف إلى تجارب أخرى مماثلة تجرى حاليا في أنحاء من العالم.وقال هانوك إن الدواء الذي أطلق عليه اسم “تشادوكس1 أنكوفيد-19″، طوره علماء في […]

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