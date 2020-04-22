خلية الأزمة: تخفيف الحظر لا يعني أن الوضع مطمئن

2020/04/22 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت خلية الأزمة، الأربعاء، من الاستخفاف أو التهاون أو الاسترخاء بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة ان تخفيف حظر التجوال خلال شهر رمضان المبارك لا يعني بالضرورة أنَّ الوضع مطمئن.وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة وعضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليها /المعلومة/، […]

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