برنت يواصل الإنهيار التدريجي.. أسعار النفط تنخفض إلى مستوى تاريخي

2020/04/22 | 09:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انخفض سعر عقود برنت الآجلة لشهر يونيو، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 16 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 1999 ، وفقا للتداولات.واعتبارا من الساعة 7:34 بتوقيت موسكو انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو، لخام “برنت” بنسبة 12.62% إلى 16.89 دولار للبرميل.هذا وقد سجلت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط”، الاثنين […]

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