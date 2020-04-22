الصادقون النيابية تؤكد لـ”العهد نيوز” استمرارها بإقامة الدعوة ضد وزير النفط و”سومو”

2020/04/22 | 09:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الصادقون النيابية، عن استمرار إقامة الدعوى المقدمة ضد وزير المالية فؤاد حسين وشركة سومو لوجود تلاعب كبير بأموال بيع النفط. وقال النائب عن الكتلة ثامر ذيبان في حديث لـ”العهد نيوز” العهد نيوز ” اليوم الأربعاء، ان” تاخر حسم الدعوى المقامة ضد وزير المالية وشركة سومو نتيجة تعطيل المحاكم بسبب الحظر الصحي “. وأشار […]

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