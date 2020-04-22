2020/04/22 | 09:23 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من موجة أسوأ لكورونا والكشف عن موعدها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 09:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من موجة أسوأ لكورونا والكشف عن موعدها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من موجة أسوأ لكورونا والكشف عن موعدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).