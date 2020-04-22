الصبر من منظور شعبي - زينب محمد عبد الرحيم

2020/04/22 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زينب_محمد_عبد_الرحيم تتجلى حكمة الشعب دائمًا في الأزمات, فبينما تأخذ الجماعة الشعبية من السخرية سلاحًا لمقاومة حتميات الواقع فإن حائط الصد الأخير يكون الصبر !! وتظهر لنا الفلسفة الشعبية من خلال الموروث الشفاهي المتمثل في الأدب الشعبي(الفن القولي) وذلك من خلال الأمثال الشعبية و فن الموال الذي عبر من خلاله الإنسان الشعبي عن آلامه وأفراحه ."فكان الشعب إذا نظر إلى الحياة بعين دامعة وأخرى ساخرة فعبر عن آلامه بأ......

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