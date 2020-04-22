2020/04/22 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_سعدون ولد فلاديمير لينين في مدينة سيمبرسك في 22 نيسان 1870 على نهر الفولغا وكان الثالث من ستة اطفال ولدوا في عائلة ميسورة وقد تأثر بأخيه الاكبر الكسندر الذي كان عضوا بمنظمة ( ارادة الشعب ) (1) , " نشا لينين في بيت متحرر من عقلية الولاء للقيصر , واعدم اخوه بتهمة محاولة اغتيال القيصر , وتركت هذه الحادثة اثرا كبيرا في نفسه , وجعلته يدرك الفرق " بين طرائق الارهابية وبين المنهج الثوري في تحقيق الاهداف " درس ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لينين في عيد ميلاده 150 - محمود سعدون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لينين في عيد ميلاده 150 - محمود سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).