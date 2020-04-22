العنف ضد المرأة في ظل فايروس كورونا .......إلى أين ؟ - صبحي مبارك مال الله

2020/04/22 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله بعد تفشي جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19 )القاتل في جميع انحاء العالم، وبعد أن إستيقظت الحكومات التي تأخرت في إتخاذ الإجراءات السريعة وذلك لعدم إستيعابها ما كان سيحصل كنتائج للتداعيات الخطيرة التي جلبها هذا الوباء وما سيسببه من ويلات وخسائر بشرية وإقتصادية وإجتماعية بسبب إنتشار المرض السريع إنكشفت الحكومات وإنظمتها الصحية أمام الشعوب وبرهنت على عجزها في الحد من الخسائر .



ومن النقاط الأخرى التي أخر......

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