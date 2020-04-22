الطاقة النيابية لـ”العهد نيوز”: الحكومة العراقية امام تحدي كبير بسبب انخفاض اسعار النفط

2020/04/22 | 09:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، ان تهاوي أسعار النفط انعكس سلبا على منتجي الخام في المنطقة العربية ومنها العراق “. وقال الزجراوي في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الأربعاء، أن “الحكومة العراقية أمام تحدي كبير لإيجاد مخرج يؤمن رواتب الموظفين بعيدا عن سياسية النفط المالية “. وأضاف أن “العراق في ضل تهاوي أسعار […]

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