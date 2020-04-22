هل استلم العراق طائراته المتبقية من طراز “بوينغ”؟.. مسؤول بالنقل يُجيب

2020/04/22 | 09:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، خططاً لتعزيز الأسطول الجوي العراقي بـ 30 طائرة نوع (بوينغ) خلال السنوات القادمة.وقال المدير الفني للوزارة عباس عمران في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن الأسطول الجوي والمتمثل بالخطوط الجوية العراقية كان من المفترض أن يُعزز بـ 30 طائرة جديدة نوع (بوينغ)، مؤكداً أنه من المفترض أن […]

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