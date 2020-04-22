إعلام كوريا الشمالية يلتزم الصمت حول صحة زعيمه

2020/04/22 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إلى صحة الزعيم، كيم جونغ أون، أو إلى مكانه، وذلك بعد تكهنات عالمية بشأن صحته وبأنه “خضع لجراحة خطيرة في القلب”.وقدم إعلام كوريا الشمالية صورة معتادة وتحدث عن إنجازات كيم ونشر اقتباسات له، إما قديمة أو دون تاريخ، بخصوص قضايا مثل الاقتصاد.وتناولت العناوين […]

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