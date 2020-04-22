2020/04/22 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 4879 والإصابات إلى 145694) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 4879 والإصابات إلى 145694) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).